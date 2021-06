Salame affettato ritirato dai supermercati per rischio chimico: contiene salmonella, non consumare il lotto contaminato

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Salame Campagnolo 150g, prodotto da Sapor di Cascina – Italia Alimentari S.p.A. per Penny Market.

Il motivo della segnalazione della segnalazione è “Richiamo per rischio microbiologico“, riferito esclusivamente al lotto di produzione n° L123,

con data di scadenza o termine minimo di conservazione: 01-08-2021. Il salame è stato richiamato per sospetta presenza di Salmonella, le cui tracce sono state riscontrate nel corso di un controllo di routine.

Tra le avvertenze si legge: “I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 06/07/2021. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà”.