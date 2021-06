Scomparso un bimbo di due anni in Toscana: ricerche serrate tra i boschi del Mugello

Un bimbo poco più piccolo di due anni è scomparso da alcune ore in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune situato tra i boschi del Mugello. A condurre le ricerche serrate sono i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del piccolo, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

La scomparsa, che sarebbe avvenuta nella notte, è stata denunciata questa mattina dai genitori ai carabinieri di Palazzuolo. “Non lo abbiamo più trovato nel suo lettino“, avrebbero raccontato il padre e la madre ai militari dell’Arma che hanno attivato immediatamente le ricerche. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo si sarebbe allontanato mentre loro stavano dormendo all’interno di un casolare isolato circondato dalla vegetazione. La scomparsa è avvenuta nella zona di Campanara, località collinare intorno a ottocento metri di quota, nei boschi al confine con l’Emilia Romagna. Il piano delle ricerche è coordinato dalla Prefettura di Firenze.

Sul posto insieme a carabinieri e vigili del fuoco sono a lavoro la protezione civile, il soccorso alpino, i volontari e le unità cinofile. Le ricerche sono condotte anche con un elicottero dei vigili del fuoco e con i droni. Alle ricerche partecipa anche il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti.

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno effettuando ricerche del bambino di quasi 2 anni scomparso la notte scorsa da una casa del Mugello anche in un laghetto nel territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze).

I genitori si sono trasferiti a vivere sull’Appennino per fare gli apicoltori. La coppia, italiana, ha anche un altro figlio, di quattro anni. I bambini, abitando in una zona molto isolata, sarebbero stati abituati a muoversi in modo autonomo anche nelle immediate vicinanze dell’abitazione. La famiglia vive in un casolare raggiungibile solo attraverso una strada sterrata e distante 2 chilometri dall’unico insediamento della zona, l’ecovillaggio di Campanara, dove da decenni vive una comunità dedita all’agricoltura biologica. Loro non fanno parte della comunità. Ne fanno parte invece i vicini, una coppia di tedeschi che insieme agli altri componenti dell’ecovillaggio, venuti a conoscenza della scomparsa del piccolo, si sono subito uniti alle ricerche. L’ecovillaggio si trova nel comune di Palazzuolo sul Senio ma, anche a causa della natura impervia del territorio, è difficilmente raggiungibile dal piccolo paese, situato a oltre due ore di auto in strade di montagna da Firenze.

“E’ un bambino molto attivo, molto vispo, potrebbe camminare per un chilometro all’ora, non sappiamo quanta distanza possa aver fatto. Era abituato ad uscire dalla casa, a vivere all’aria aperta. I genitori lo hanno messo a letto dopo cena. Stamani si sono accorti che non c’era piu’ e hanno dato l’allarme”. Lo dice il sindaco del comune dell’Alto Mugello, Gian Piero Philip Moschetti. I soccorsi battono un’area di circa 10 km quadrati. “Il Comune di Palazzuolo sul Senio – aggiunge Moschetti – insieme ai vigili del Fuoco sta coordinando i soccorsi, che si sono attivati immediatamente ricevuta la segnalazione della scomparsa del bambino. L’area dove si concentrano le ricerche è estesa e impervia con boschi e fitta vegetazione, ma l’apparato di sicurezza e Protezione civile è in azione e sono molti i volontari mobilitati, da Palazzuolo, Mugello e Firenze. Stiamo setacciando l’area, le ricerche continuano, con tutte le forze e i mezzi a disposizione. Un’intera comunità lo sta cercando”.