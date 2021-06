Selfie di Zangrillo senza mascherina: “All’aperto non serve”

“Outdoor mode for sane people” ovvero “modalità all’aria aperta per persone sane” (di mente): è quanto ha scritto Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, pubblicando sui social una sua foto all’aperto con occhiali e senza mascherina.

In altre parole, il professore ha lanciato un messaggio: le mascherine non servono quando si sta all’aria aperta.

Zangrillo si era già soffermato sulla questione lo scorso 8 giugno, ai microfoni di «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1. Proprio in riferimento all’uso delle mascherine all’esterno, aveva ribadito: “Alberto Zangrillo vi dice che non hanno alcun senso. Negli ultimi giorni ho scosso la testa quando mi è capitato di incontrare persone che in mezzo al bosco, in un sentiero lungo il corso di un fiume, avvicinandomi mettevano la mascherina terrorizzati perché arrivava l’untore. Questo è un modo di vivere che non ci porta a quella consapevolezza, a quell’equilibrio mentale e psicologico dell’evidenza, dell’obiettività, dell’informazione corretta. Senza questa informazione corretta saremo tutti un popolo di beoti che segue chi la spara più grossa“.