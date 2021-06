Temperature roventi e tanti incendi in Sicilia: oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco nel Catanese

Le temperature roventi di questi giorni in Sicilia, provocate dalla potente ondata di caldo in atto, stanno creando le condizioni ideali per lo sviluppo di incendi. Oggi particolarmente colpita è stata la provincia di Catania, dove i Vigili del Fuoco hanno eseguito oltre 70 interventi per incendi di sterpaglie, colture e macchia mediterranea. Tantissime le abitazioni minacciate dalle fiamme.

Un principio di incendio si è registrato in una cabina elettrica a Misterbianco e due auto sono state distrutte dalle fiammea Biancavilla. Tra i comuni interessati Gravina di Catania, Pedara, Adrano, Castiglione di Sicilia, Scordia, Palagonia, Mineo, Vizzini, Castel di Iudica e quartieri di Catania come San Giorgio e Librino. Impegnati nell’opera di spegnimento Vigili del Fuoco ed i volontari di Vizzini, Maletto e Randazzo, allertati forestale e forze dell’ordine.