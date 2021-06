Meteo, potente tornado alle porte di Montreal: un morto e gravi danni a Mascouche [FOTO e VIDEO]

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite dopo che un forte temporale ha prodotto un tornado appena fuori Montreal, la città più gande nella provincia del Québec, in Canada. Un uomo di circa 60 anni è rimasto ucciso quando il vortice ha attraversato Mascouche, sobborgo di Montreal. La vittima stava cercando riparo in un capanno di sua proprietà, che è stato spazzato via dal tornado. Il vortice ha causato importanti danni in città: circa 50 case sono state distrutte (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

I residenti dell’area raccontano che il forte maltempo si è abbattuto in una questione di secondi. Oltre al tornado, forti venti hanno causato danni in città. Una casa in costruzione è stata spazzata via dalle fondamenta e linee elettriche e grandi alberi sono stati abbattuti come birilli. “Ho visto questa nuvola davanti a me, tutto volava per aria. Ho cercato di chiudere la porta ma la pressione era troppo alta, il vento è entrato dentro e ha fatto esplodere le finestre”, è l’incredibile racconto di un residente.

Sulla base dei danni inflitti dal tornado, è probabile che si tratti di un tornado EF2, con venti possibili fino a 217km/h.

I tornado non sono insoliti nel Québec meridionale. Dal 1980, ci sono state decine di tornado, alcuni dei quali hanno raggiunto intensità EF3, con venti possibili fino a 266km/h. La “Tornado Alley” nel Canada orientale si trova in parti dell’Ontario sudoccidentale.