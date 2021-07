Allerta Meteo in Sicilia, ondate di calore in tutta l’isola: allarme rosso per incendi nelle province di Enna e Caltanissetta

MeteoWeb

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un nuovo bollettino per ondate di calore e rischio incendi valido per la giornata di domani, mercoledì 28 luglio. Per quanto riguarda il rischio incendi, livello di “pre-allerta” in tutte le province, tranne in quelle di Caltanissetta ed Enna, dove sarà in vigore lo stato di attenzione (pericolosità alta).

Per quanto riguarda il caldo, livello 2 per la città di Palermo nei giorni 28 e 29 luglio. Livello 1 per le città di Messina e Catania nella giornata di domani, mercoledì 28 luglio.

