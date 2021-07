Allerta Meteo Piemonte, forti temporali in tutta la regione: rischio grandine e bufere di vento

Nel pomeriggio-sera di oggi, il maltempo ha colpito ampie zone del Piemonte, soprattutto in provincia di Vercelli, provocando tanti danni, come tetti divelti e alberi abbattuti. Ma questo è solo un anticipo di quanto succederà nelle prossime ore. Per domani, giovedì 8 luglio, sono previsti forti temporali in tutta la regione, che potranno causare allagamenti, locali frane, caduta di alberi e fulmini.

Per questo motivo, è stata diramata un’allerta meteo gialla in tutto il Piemonte. “Il Nordovest italiano – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – si trova ai margini di un vasto campo di alta pressione, esteso dal Nord Africa fino all’Europa centro-orientale, lambito dal ramo più meridionale di una vasta area depressionaria centrata tra le isole britanniche e la penisola scandinava ed estesa fino ai Pirenei”. Una situazione che, “in corrispondenza del passaggio del fronte freddo associato all’area depressionaria sul Nord Italia”, domani creerà le condizioni per “nuovi rovesci e temporali localmente forti o molto forti, diffusi a tutto il territorio regionale nelle ore centrali della giornata. I temporali più intensi – ricorda Arpa – potranno essere associati a forti raffiche di vento e grandinate“.

Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio di giovedì a partire dai settori occidentali.