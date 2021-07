Maltempo, violenti temporali in Piemonte e Lombardia: tetti divelti e alberi abbattuti nel Vercellese, forti grandinate nella Bergamasca [FOTO e VIDEO]

Forti temporali si sono abbattuti su Piemonte e Lombardia nel pomeriggio di oggi. Le zone più colpite sono le province di Vercelli, Milano e Bergamo, dove i fenomeni sono ancora in atto.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio nella parte bassa del Vercellese, provocando numerosi danni. Pali divelti, alberi abbattuti e tetti scoperchiati dalle raffiche di vento che hanno superato i 100km/h ad Asigliano, Trino, Pezzana, Desana e Caresana (vedi foto della gallery scorrevole in alto); a Vercelli il più colpito è stato il rione Cappuccini. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco ancora in corso. Si è trattato di un downburst, un fenomeno spesso confuso con le trombe d’aria.

Ad Asigliano parti di tetto hanno bloccato tre strade, via Giovane Italia, via Trieste e via 4 Novembre. Tanti danni anche a Trino, dove i cittadini hanno segnalato pezzi di eternit piombati nei giardini delle abitazioni private, verande scoperchiate, e coppi dei tetti che pendevano pericolosamente. Numerose le case allagate. Tanti gli interventi effettuati da Protezione Civile, Vigili del Fuoco del distaccamento volontario e forze dell’ordine. Sempre in seguito al violento nubifragio, si segnala l’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua potabile in alcune zone di Crescentino.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha comunicato che sono state attivate le procedure per chiedere lo stato di emergenza a seguito dei danni inflitti dal maltempo.

Il maltempo ha interessato in seguito la zona di Novara, con nubifragi e forti venti, estendendosi poi verso la Lombardia. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e delle polizie municipali dei diversi centri del Novarese. Nel capoluogo, il vento ha sradicato la copertura di un supermercato alla periferia sud-est, all’imbocco della strada per la Lomellina. Nella stessa zona, la forte pioggia, unita al vento, ha causato anche il crollo del muro di recinzione della Logis, una azienda che si occupa di trasporti. Molti gli alberi divelti a Novara come anche nella Bassa Novarese, con strade allagate, tegole e cartelloni pubblicitari volati in strada. Il maltempo ha colpito un po’ in tutta la provincia anche in direzione nord, fino a Momo. Tanti danni anche a Trecate a causa del nubifragio.

In Lombardia, colpite le province di Milano e Bergamo, dove si sono verificate forti grandinate, come dimostrano i video seguenti. Anche qui, sono stati abbattuti alcuni alberi.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: