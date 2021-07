Alluvione in Cina: si aggrava ancora il tragico bilancio in Henan, l’esercito fa saltare la diga di Luoyang [FOTO]

MeteoWeb

Sono salite ad almeno 33 le vittime provocate dalle alluvioni abbattutesi sulla provincia centrale cinese dell’Henan, con 8 dispersi: è l’ultimo aggiornamento ufficiale fornito dalle autorità locali, a fronte dell’ultimo bilancio di 25 morti e 7 dispersi. In aumento anche gli evacuati, saliti fino a quota 376.000, mentre oltre 200.000 ettari di colture sono stati invasi dalle acque per un danno stimato in 1,22 miliardi di yuan, circa 160 milioni di euro.

A causa dell’apertura di una falla e in via precauzionale, per evitare un cedimento catastrofico, l’esercito cinese ha fatto saltare una diga per consentire il rilascio delle acque alluvionali: l’operazione è stata effettuata nella tarda notte di martedì ora locale, nella città di Luoyang.

Situazione ancora critica a Zhengzhou, ma anche nelle città più piccole e nelle aree rurali della provincia di Henan che continuano a ricevere abbondanti piogge che potrebbero raggiungere i 100 mm nelle prossime ore.

Secondo la televisione di stato CGTN, dallo scorso 16 luglio, oltre 3 milioni di persone sono state colpite dalle piogge torrenziali.