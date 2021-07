Attacco dei giganti: il parco tematico del celebre fumetto Giappone

MeteoWeb

L’Attacco dei Giganti, ad esempio si è sviluppato anche in un parco tematico, presente all’interno degli Universal Studio’s Japan presenti a Osaka, attraverso statue gigantesche, episodi in 4D da sperimentare nelle sale cinematografiche e montagne russo dal sicuro impatto adrenalinico.

Gli Universal studio’s Japan

Gli Universal studio’s Japan sono un parco tematico davvero eccezionale che si trova in Giappone precisamente a Osaka e garantiscono divertimento e adrenalina a tutti i visitatori.

All’interno del parco si trova un’intera sezione dedicata al maghetto più celebre del mondo, Harry Potter, qui si può visitare una ricostruzione del castello di Hogwarts e del villaggio di Hogsmade; tuttavia, tra le attrazioni più interessanti del parco vi sono gli eventi speciali come quelli a tema Final Fantasy.

Ogni anno il parco tende a proporne uno o più sempre seguendo cos’è più popolare in quel momento nell’ambito videogames o degli anime.

Apprezzatissimo è stato anche il progetto del Super Nintendo Word, interamente realizzato in collaborazione con gli Universal Studios Japan ha voluto riunire gran parte delle creazioni dello storico produttore di videogiochi, di cui protagonista assoluta è la celebre coppia di idraulici italiani: i fratelli Mario e Luigi.

Le attrazioni e le strutture sono ispirate al mondo della Nintendo e si sviluppano in un ambiente interattivo che sfrutta le tecnologie più avanzate per creare un’esperienza di parco tematico innovativa rispetto a quelle fino ad ora presentati per il grande pubblico.

I visitatori qui potranno indossare un casco speciale, che ricorda in tutto e per tutto l’iconico berretto rosso di Mario e tramite questo potranno visualizzare power up ed effetti grafici che saranno proiettati sul visore AR (realtà aumentata) integrato e che consentiranno un’esperienza coinvolgente e un’immersione totale.

L’Attacco dei Giganti

Nella cultura nipponica hanno una rilevanza fondamentale i manga e gli anime nei confronti dei quali esiste un vero e proprio culto e una parola apposita: “otaku”, termine nipponico nato negli anni ’80 che indica una subcultura di appassionati in modo quasi ossessivo di anime manga e prodotti correlati.

All’interno del parco di Osaka una delle attrazioni principali da poter ammirare è stata a lungo quella incentrata sull’anime Attacco dei Giganti. Imponenti le statue a grandezza naturale dei personaggi principali ma inquietanti anche i giganti pronti a divorare gli esseri umani come se si trattasse di deliziose pietanze.

Tra i soggetti più interessanti certamente quelli di Eren e di Anni, due imponenti strutture della misura di circa 14- 15 metri, ma anche un gigante talmente grande da poter accogliere senza difficoltà un uomo adulto nel palmo della sua mano.

Sempre all’interno del parco di Osaka, nel 2017, è stato possibile anche guardare un nuovo episodio dell’anime in 4D, all’interno della sala cinematografica con tecnologia 4D del parco degli Universal Studio’s di Osaka.

Qui è stato proiettato un episodio interamente realizzato in versione computer grafica, dove i sedili motorizzati, i ventilatori, gli spruzzatori e i sistemi di illuminazione di cui è dotata la sala hanno contribuito a dare agli spettatori la sensazione realistica di trovarsi all’interno dell’universi dell’Attacco dei Giganti.

Tra le rielaborazioni del franchise vi sono state numerose attrazioni temporanee nel corso degli anni. Una montagna russa chiamata per l’appunto Attack on Titan: Race for survival XR è stata creata per l’estate passata afflitta purtroppo dalla pandemia.

Sembra che sarà a disposizione dei turisti anche durante l’estate 2021 promettendo di essere una delle attrazioni più coinvolgenti di sempre.

L’esperienza, poi, non si esaurirà con le montagne russe, poiché i frequentatori del parco potranno persino fare acquisti e cenare come se fossero davvero nell’anime. Tutte ottime occasioni per vivere per un giorno come i loro amati personaggi.