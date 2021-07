Coronavirus, oggi in Italia boom di nuovi casi: 2.153 positivi nelle ultime 24 ore, il tasso di positività supera l’1%. Il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 14 morti, 1.079 guariti e 2.153 nuovi casi su 210.599 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,02% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. E’ ormai iniziata una nuova ondata di contagi, provocata dalla variante Delta: la crescita è molto veloce, i casi non erano così tanti come oggi da un mese e mezzo. I morti e i ricoveri continuano a diminuire ma gli effetti dei contagi di questi giorni si vedranno negli ospedali soltanto tra una settimana. Intanto oggi la Regione Sicilia ha comunicato che dei 10 decessi forniti nel bollettino odierno, 9 sono relativi al periodo marzo-luglio 2021, motivo per il quale il Ministero della Salute comunica un computo totale di 23 morti giornalieri, ma quelli relativi alla giornata odierna sono solo 14.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (420), Sicilia (288) e Veneto (261).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.275.846 casi totali

127.831 morti

4.106.315 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 41.700 così suddivisi:

1.108 (-20) ricoverati in ospedale ( 2,66% )

( ) 151 (-6 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,36% )

( ) 40.441 (+1.077) in isolamento domiciliare ( 96,98% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: