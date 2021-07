Covid, due bambini in ospedale a Palermo: sono in terapia intensiva perché hanno gravi patologie pregresse

MeteoWeb

Due bambini, uno di soli due mesi e l’altro di undici anni, sono ricoverati in gravi condizioni, per un’infezione da Covid, all’ospedale Di Cristina, a Palermo. Entrambi, spiegano i medici, hanno patologie pregresse.

Il Covid, soprattutto per via della variante Delta, torna ad essere molto contagioso, ma il tasso di mortalità resta basso: in individui sotto i 40 anni si assesta allo 0,0%. Le complicazioni, come quelle rilevate nei due bambini di Palermo, si verificano in presenza di patologie pregresse o in soggetti di età avanzata.