Covid, Salvini risponde a Draghi: “Salvare vite è l’obiettivo di tutti, sui vaccini ai giovani è la comunità scientifica che invita alla prudenza”

MeteoWeb

Dopo le dichiarazioni di Mario Draghi che durante la conferenza stampa di questa sera ha affermato che “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire“, Matteo Salvini ha risposto tramite la propria pagina Facebook. Il premier, infatti, con quella affermazione faceva riferimento in particolare alle parole di Salvini sull’opportunità di proseguire con la campagna vaccinale, ma escludendo i giovani sani.

“L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà – ha scritto Salvini –. Fondamentale mettere in sicurezza i più anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in Terapia Intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà”.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 22.08.08

**COVID: FONTI LEGA, ”SORPRESA” PER LE PAROLE DI DRAGHI** =

Nella Lega c’è ”sorpresa” dopo le parole di Mario Draghi, anche perché oggi pomeriggio c’era stata una lunga e cordiale telefonata tra Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio. Il leader della Lega aveva garantito massimo sostegno alle riforme – a partire da Giustizia e Fisco – e aveva ribadito alcune osservazioni costruttive a proposito di green pass e piano vaccinale.