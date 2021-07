Covid, Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”

MeteoWeb

E’ in corso la conferenza stampa del premier Mario Draghi dopo il nuovo decreto reso noto oggi. Il presidente del Consiglio, oltre a illustrare i punti salienti delle modifiche in termini di lotta al Covid, ha invitato tutti gli italiani a vaccinarsi, “innanzitutto per proteggere se stessi”, precisando che l'”appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo“, ha aggiunto Draghi, che a inizio conferenza ha precisato che “il green pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte diverse attività“.