Elon Musk compra un biglietto per un futuro viaggio con la Virgin Galactic di Richard Branson

Mentre Richard Branson si prepara a partire oggi nel suo primo viaggio spaziale grazie al lancio della Virgin Galactic, che aprirà l’era del turismo spaziale, tra i suoi futuri clienti figura un nome d’eccezione. Il Ceo di Tesla Elon Musk ha comprato un biglietto per un futuro viaggio spaziale organizzato dalla Virgin Galactic.

Branson conta di vendere viaggi nello spazio al prezzo di 250mila dollari. Musk avrebbe pagato un anticipo di 10mila dollari per prenotare un biglietto, la cui data non è stata specificata. Branson ha confermato la notizia, aggiungendo che in futuro potrebbe comprare un biglietto per un volo SpaceX di Musk. “Elon è un amico e forse un giorno volerò su una delle sue navicelle“, ha affermato Branson, che prima del lancio odierno ha postato sul suo profilo Twitter la foto in alto insieme a Musk.