Maltempo in Lombardia, forti piogge in provincia di Sondrio: frana in Val Bregaglia, coinvolte due auto – FOTO

Un forte maltempo sta colpendo la Lombardia. Dopo il tornado che ha seminato distruzione a Gallarate, forti piogge stanno colpendo la provincia di Sondrio, provocando danni e disagi. Alle ore 13:50, si registrano accumuli di 69mm a Fraciscio di Campodolcino, 39mm a Chiavenna, 31mm a Madesimo.

A causa delle forti piogge che si sono abbattute nel tratto italiano della Val Bregaglia, la strada statale 37 del passo Maloja è interrotta da una frana che si è verificata nel territorio comunale di Chiavenna, a poca distanza dell’abitato di Prosto. Non si registrano vittime, anche se due auto in transito verso il confine con la Svizzera sarebbero state investite in parte dalle colate di detriti fuoriusciti dal torrente Perandone esondato all’altezza di un’azienda chiusa (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Sul posto stanno operando da mezzogiorno squadre di imprese incaricate da Anas con quelle dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. Presenti i carabinieri.

