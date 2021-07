Maltempo, violentissimi temporali tra Varese e Milano: tornado flagella Gallarate, gravi danni – FOTO

MeteoWeb

Un violento tornado ha colpito pochi minuti fa Gallarate, provocando gravi danni e scoperchiando alcune strutture come possiamo vedere nella prima foto che arriva in diretta dalla città lombarda situata tra Milano e Varese. I residenti hanno confermato di aver visto il cono d’aria toccare il suolo e distruggere tutto ciò che incontrava. L’estremità nord/occidentale della Lombardia è colpita da forti temporali che hanno scaricato oltre 30mm di pioggia in pochi minuti. I temporali si intensificheranno nel corso della giornata sull’estremo Nord, mentre al Centro/Sud è in corso una nuova intensa ondata di caldo con temperature roventi.

