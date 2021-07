Maltempo: forti raffiche di vento e alberi caduti in Friuli, temporali nel Pratese

Il maltempo che sta sferzando il Nord, con fenomeni anche violenti, come il tornado del Vicentino e la grandine enorme del Mantovano, ha colpito anche il Friuli Venezia Giulia e parti della Toscana.

Forti raffiche di vento e pioggia hanno sferzato il Medio Friuli, abbattendo anche alberi e vegetazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti in particolare nei comuni della zona di Rivignano (Udine) per rimuovere rami e alberi spezzati e caduti in strada. Non si registrano al momento allagamenti, ma solo forti disagi. L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile prevede il rischio di temporali forti sino a domani mattina, ma in progressiva attenuazione.

Forti piogge e vento si sono abbattuti anche sulla provincia di Prato poco dopo le 12 e sono state decine le chiamate ai Vigili del Fuoco e oltre 50 le richieste di intervento per alberi caduti, rami, comignoli e gronde pericolanti. In supporto alle squadre pratesi sono accorse anche altre due squadre giunte dai comandi di Pistoia e Lucca.