Maltempo, violenta grandinata nel Mantovano: chicchi grandi come albicocche devastano auto e agricoltura – FOTO

Grandine almeno di 6cm di diametro è caduta nel pomeriggio nel Mantovano, sferzato anche dal forte vento. Il violento maltempo è stato causato dall’intensa supercella che poi ha raggiunto anche il Garda, provocando un downburst che ha divelto tetti e sradicato alberi.

Nel Mantovano, vento e grandine hanno creato danni e disagi a Castel Goffredo, Castiglione e altri Comuni della zona. La grandine, grande come albicocche, ha danneggiato molte auto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “La grandine torna a colpire e a fare purtroppo danni all’interno della nostra provincia. Poche ore fa un violento fenomeno temporalesco si è abbattuto infatti sull’alto Mantovano, risparmiando fortunatamente case e strutture, ma inferendo un duro colpo alle coltivazioni in campo, soprattutto al mais”, riporta una nota di Confagricoltura Mantova.

“Fenomeni di questo tipo sono purtroppo sempre più frequenti – spiega l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova – e i nostri imprenditori agricoli sono tristemente abituati a convivervi. Ricordiamo come sempre l’importanza delle coperture assicurative, indispensabili di questi tempi per poter coprire le colture in campo. Nei prossimi giorni, quando il quadro dei danni sarà più chiaro, forniremo ulteriori informazioni per quanto riguarda le eventuali richieste di rimborso danni“.

Vigili del Fuoco al lavoro per liberare gli scantinati allagati dalla pioggia e le strade dagli alberi abbattuti dai forti venti nel Mantovano.

