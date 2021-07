Maltempo, nubifragio e allagamenti a Bolzano: forte downburst nell’Alto Garda, tetti divelti e alberi spezzati – FOTO e VIDEO

Una tempesta si e’ abbattuta oggi pomeriggio sull’Alto Garda in Trentino. Un forte downburst ha causato attimi di panico e scoperchiato i tetti di alcune case nelle zone di Riva del Garda, Arco e Dro. Le forti raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine, hanno spezzato anche la parte sommitale degli alberi secolari di Arco.

Distrutto il circolo surf di Torbole, il tetto della scuola media di Arco è volato via così come quello di un hotel a Vicolo Baselga. Statale Gardesana in tilt, mentre a Cavedine un albero è piombato su un’auto: lievemente ferito il conducente. A Riva del Garda, le barche ormeggiate sono state catapultate sul molo per una decina di metri mentre la galleria dei Crozi, che collega Trento alla Valsugana, è stata chiusa al traffico.

In corso decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno ricevuto centinaia di chiamate..

Nubifragi hanno colpito la conca di Bolzano nel primo pomeriggio di oggi. Forti temporali hanno portato anche grandine e forte vento. La temperatura si e’ decisamente abbassata, passando da una massima di +26°C a +18°C, e per alcuni minuti si e’ accesa anche l’illuminazione pubblica delle strade.

