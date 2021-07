Maltempo in Lombardia, devastante grandinata a Rozzano: parabrezza delle auto in frantumi e alberi abbattuti [FOTO e VIDEO]

Il Nord Italia sta facendo i conti con una giornata di forte maltempo. I fenomeni sono iniziati prima in Piemonte, con un tornado nel Cuneese, per poi raggiungere la Lombardia. Particolarmente colpito il settore occidentale della regione. In particolare, a Rozzano, nel Milanese, il maltempo ha provocato forti piogge, forti venti e una devastante grandinata che non solo ha imbiancato il suolo, ma ha distrutto i parabrezza di decine di macchine, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Molti alberi sono stati abbattuti dalla furia del vento.

Anche Milano è stata colpita da un nubifragio e da una forte grandinata, che ha provocato allagamenti, alberi pericolanti e piante cadute. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con interventi su vari fronti per mettere in sicurezza la cittadinanza. Al momento non risulta alcun ferito.

