Green Pass sui luoghi di lavoro, Speranza: “E’ una scelta da fare insieme. Le proteste in piazza non mi sono piaciute”

“In questi mesi il Paese ha retto anche perchè le forze sociali hanno saputo lavorare insieme. Io credo che sia stato un valore importante e spero che anche nei prossimi giorni le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro potranno ancora sedersi a un tavolo e trovare le soluzioni migliori. Sono scelte delicate che hanno a che fare con la vita delle persone e vanno decise insieme“. Così, a margine della festa nazionale di Articolo Uno a Borgo Panigale di Bologna, il ministro della salute, Roberto Speranza, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sull’ipotesi avanzata da Confindustria riguardo l’adozione del Green Pass sui luoghi di lavoro.

Per il ritorno a scuola a settembre “il vaccino resta un’arma fondamentale, nessuna opzione può essere esclusa ma sono tutte in campo perché la scuola è decisiva, e lo è per il governo – ha proseguito Speranza -. Da parte dei ragazzi c’è una straordinaria partecipazione e questa è un’arma straordinaria per difendere le scuole. E’ chiaro che devono vaccinarsi tutti coloro che lavorano nelle scuole“.

“Le manifestazioni di ieri non mi sono piaciute, lo dico col massimo rispetto per chi la pensa diversamente, ma sapete cosa non va? Alzare la bandiera della libertà perché è il vaccino la più clamorosa arma di libertà che abbiamo, è la scienza che lo dice“, sottolinea Speranza.

“Sono molto soddisfatto perché siamo a 65 milioni di somministrate che è un dato straordinario e poi le persone hanno risposto ancora una volta raccogliendo questo invito. Dopo quella conferenza stampa i numeri delle prenotazioni sono schizzati in alto e questo è un dato importante e noi siamo molto soddisfatti che questo sia avvenuto. Le persone stanno comprendendo una cosa molto semplice: se vogliamo aprire una stagione diversa i vaccini sono l’arma fondamentale“, precisa il ministro.

“Credo che i vaccini da un lato e il green pass dall’altro siano un grande strumento di libertà: non bisogna avere paura. Lo abbiamo imparato in questi giorni. Vaccinarsi è il modo più efficace per proteggere se stessi e gli altri”, conclude Speranza.