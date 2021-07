Il Meteo in Toscana: cielo sereno e caldo afoso nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con salvo foschie e nubi basse, anche consistenti, nottetempo e al primo mattino sulle pianure centro settentrionali in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio sviluppo di addensamenti sulle zone interne, più consistenti sui rilievi appenninici ove non si escludono brevi ed isolati temporali.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: stazionarie (aumento dei tassi di umidità).

Domani sereno o poco nuvoloso per modeste velature in transito. Nubi basse nottetempo e al primo mattino sulla costa settentrionale, Valdarno inferiore e vallate adiacenti, in rapido dissolvimento.

Venti: deboli meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento di circa 2-3 gradi con punte di 35-37 °C (valori di 3-4 gradi superiori alle medie).

Domenica 25 velato con nubi basse e foschie in prossimità della costa e zone centro meridionali.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, generalmente oltre 20°C in pianura, stazionarie o in lieve flessione le massime. Caldo afoso.

Lunedì 26 parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso con addensamenti più consistenti sul nord ovest dove non si escludono isolate piogge, più probabili a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli o moderati meridionali con rinforzi su costa meridionale e Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime. Caldo afoso.