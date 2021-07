Il Meteo in Toscana: oggi e domani punte di +35/36°C in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento (punte di 34-35°C nelle zone interne di pianura).

Domani sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio per velature in transito e per modesti addensamenti sui rilievi.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: in ulteriore aumento, in particolare nei valori massimi (punte di 35-36°C in pianura).

Giovedì 8 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte.

Venti: deboli di Scirocco, in rotazione a Libeccio in serata.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in aumento (valori prossimi o superiori ai 20°C in pianura), massime stazionarie o in lieve calo. Afoso.

Venerdì 9 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo.