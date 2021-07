In Slovacchia, è decollata la prima auto volante: “AirCar ha trasformato la fantascienza in realtà” [VIDEO]

Un prototipo di auto volante ha completato un test di volo tra due città in Slovacchia, per un viaggio di 35 minuti. La AirCar di Klein Vision ha volato per 75km tra Nitra e la capitale Bratislava. Il prototipo è alimentato da un motore BMW da 160 cavalli ed è dotato di un’elica fissa. Si trasforma da un velivolo ad un veicolo da strada in poco più di 2 minuti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il prototipo ha ora completato oltre 40 ore di test di volo, volando fino a 2.500 metri e raggiungendo una velocità massima di 190km/h.

Dopo essere atterrato a Bratislava, il velivolo si è trasformato in un’auto. Stefan Klein, CEO di Klein Vision, e il co-fondatore della compagnia Anton Zajac, hanno guidato il veicolo nel centro della città. “AirCar non è più solo una prova di concetto. Ha trasformato la fantascienza in realtà”, afferma Zajac. Il prototipo può trasportare 2 persone, per un limite di peso combinato di 200kg. AirCar non decolla e non atterra in verticale, perciò richiede una pista di atterraggio.

La compagnia sta lavorando ad un modello chiamato AirCar Prototype 2, che disporrà di un motore da 300 cavalli. Si prevede che sarà in grado di viaggiare a 300km/h e che avrà un’autonomia di 1.000km. Klein Vision intende sviluppare modelli da 3 e 4 posti, così come versioni anfibie e a due motori.

Un numero crescente di aziende sta esplorando il potenziale di veicoli volanti. Per esempio, è stato presentato il primo progetto italiano per lo sviluppo di velivoli ibridi che puntano a rivoluzionare il modo di spostarsi.

