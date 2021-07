Vasto incendio ad Asciano: almeno 30 ettari in fumo nel Senese, 3 elicotteri in azione. Danni ingenti anche in Molise

MeteoWeb

Un incendio di importanti proporzioni e’ scoppiato nel pomeriggio nel comune di Asciano (Siena), in localita’ Podere Fossaccio. Le fiamme si sono sviluppate in un campo di stoppie e si sono propagate poi ad una zona boscata costituita da lecci e querce, aumentando d’intensita’. Una prima stima della superficie percorsa dalle fiamme ammonta a circa 30 ettari fra bosco e incolti.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha inviato sul posto sei squadre del volontariato dell’Antincendio boschivo e operai della Unione comunale Valdimerse. Un direttore operazioni del sistema regionale Aib sta coordinando gli sganci di tre elicotteri, per proteggere un’azienda agricola minacciata dalle fiamme e per evitare ulteriore propagazione nel bosco. Uomini dei Vigili del fuoco sono intervenuti a presidio dell’azienda.

Giornata difficile anche in Molise, a causa di numerosi roghi che hanno interessato diversi comuni. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco, in particolare per gli incendi nelle campagne di Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello e Guglionesi. Diversi gli ettari di bosco e le coltivazioni andati in fumo. E’ stato necessario l’intervento di un canadair e delle squadre dei Vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano, oltre che a squadre arrivate anche dalla Puglia (San Severo). Al lavoro anche numerosi volontari. I danni sono ingenti. I Carabinieri Forestali stanno indagando per stabilire le cause degli incendi.