Enorme incendio nell’Oristanese, la prima stima è di 10mila ettari in fumo: evacuato centro turistico a Porto Alabe

La Sardegna continua a lottare con la piaga degli incendi, con la situazione più drammatica nell’Oristanese. In particolare, la maggiore preoccupazione è data dal rogo che sta colpendo diverse località tra i territori del Montiferru e della Planargia.

“Un’altra giornata impegnativa: abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna, molti dei quali sul rogo dell’Oristanese, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e dell’esercito e sette Canadair che stanno cercando di spegnere le fiamme che, secondo una prima stima sommaria tra Santu Lussurgiu e Cuglieri hanno divorato circa 10mila ettari di territorio“. Lo dice all’ANSA il direttore generale della Protezione Civile della Sardegna, Antonio Belloi, che continua a coordinare gli interventi con la sala operativa regionale e in stretto contatto con il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale. “Il fronte piu’ importante e’ quello tra Cuglieri e Santu Lussurgiu – prosegue Belloi – e le condizioni meteo non aiutano, anche perche’ il vento da scirocco ha rotato a libeccio. Resta dunque valido il bollettino di pericolo incendio ‘estremo’ che abbiamo messo ieri”.

“Il fronte del fuoco va verso la borgata turistica di San Leonardo, altro nostro polmone verde. Siamo impegnati con tutte le varie forze in campo per scongiurare questo nuovo pericolo“. Cosi’ all’ANSA il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, che questa mattina aveva allertato la popolazione e lanciato un appello sui social per recuperare uomini e mezzi con cisterne per arginare le fiamme.

Sul litorale del Comune di Tresnuraghes, e’ stata disposta l’evacuazione di un agglomerato turistico nella marina di Porto Alabe a causa del pericoloso avanzamento del fronte di fuoco. Il grande incendio nella notte ha lambito l’abitato di Tresnuraghes e ha raggiunto un vasto compendio forestale sul litorale, che si trova proprio alle spalle dell’agglomerato turistico di Porto Alabe, composto da numerosi villini a schiera, occupati in queste ore da almeno un cinquantina di persone. I residenti sono stati invitati a lasciare subito gli immobili. Sul posto stanno operando due elicotteri e numerose squadre a terra dell’antincendio.

Circa 150 persone, perlopiu’ anziani e bambini, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni di Cuglieri e Sennariolo, fatte evacuare in piena notte quando le fiamme hanno raggiunto i due centri abitati. Gli evacuati sono ospitati nel campo allestito la scorsa notte a Bosa dal comitato locale della Croce rossa, in seguito all’emergenza incendi che interessa l’Oristanese. A Bosa sono giunti anche altri volontari della Croce Rossa dai territori limitrofi, mentre e’ stato lanciato un appello per la fornitura di generi di prima necessita’. Gli sfollati dovrebbero rientrare nelle loro abitazioni entro la serata di oggi. “Abbiamo gia’ chiesto ai vigili del fuoco di verificare l’agibilita’ degli immobili di diversi concittadini che ieri notte hanno dovuto lasciare il paese”, ha dichiarato il sindaco di Cuglieri Gianni Panichi. “D’intesa con la polizia di Stato abbiamo disposto anche l’impiego di un pullman per il viaggio di rientro“. Nella notte e’ stato evacuato anche un agricamping nella zona di Montiferru.

Il territorio del Montiferru era gia’ stato devastato dai roghi in due occasioni, nel 1994 e nel 1999, che devastarono migliaia di ettari di bosco e di pascolo. Da allora era stata fatta una meticolosa opera di rimboschimento ora quasi vanificata da questi nuovi incendi che hanno distrutto grossa parte del patrimonio boschivo del territorio.