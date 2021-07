Jeff e Mark Bezos, Wally Funk e Oliver Daemen: chi sono i 4 membri dell’equipaggio Blue Origin

MeteoWeb

Blue Origin ha dato il via al conto alla rovescia finale per il lancio del primo volo con equipaggio, in programma il 20 luglio: a bordo una crew composta esclusivamente da civili.

Il miliardario fondatore Jeff Bezos ha attirato molta attenzione dei media, ma non sarà l’unico membro dell’equipaggio a bordo: raggiungeranno lo Spazio con lui anche suo fratello Mark, l’aviatrice 82enne Mercury 13 Wally Funk, e Oliver Daemen, studente di fisica 18enne.

Un tipico volo New Shepard dura 11 minuti e, successivamente l’equipaggio parteciperà a una conferenza stampa post-flight.

New Shepard è un sistema di volo spaziale automatizzato e tutto l’equipaggio non ha esperienza nel settore, sebbene Funk sia un’aviatrice con quasi 20mila ore di esperienza come pilota e istruttore.

Di seguito una mini-introduzione a ciascuno dei membri dell’equipaggio.

Chi è Jeff Bezos

Jeff Bezos, 57 anni, ha fondato Blue Origin nel 2000. Voleva andare nello Spazio da adolescente, ma era determinato a farlo come imprenditore. La sua soluzione fu quella di entrare nel campo allora emergente delle scienze informatiche. È diventato ricco dopo aver fondato Amazon nel 1994, che si è rapidamente espansa dalla vendita di libri a un impero di beni generali e streaming che gli ha fatto guadagnare miliardi.

L’imprenditore si è dimesso da CEO di Amazon poche settimane fa per concentrarsi sulle sue altre iniziative, tra cui Blue Origin.

Chi è Mark Bezos

Mark Bezos, 53 anni, fratello minore di Bezos e milionario a pieno titolo, possiede azioni di Amazon. Secondo Business Insider, è un ex dirigente pubblicitario e cofondatore della società di private equity HighPost Capital. Mark Bezos è anche nel consiglio direttivo dell’organizzazione no-profit Robin Hood, che combatte la povertà. I fratelli Bezos sono vicini e Mark ha recentemente dichiarato su Instagram di essere “sbalordito” dal fatto che Jeff gli abbia chiesto di salire a bordo del volo.

Chi è Wally Funk

Wally Funk, 82 anni, aviatrice pioniera nota per essere una delle Mercury 13, donne sottoposte a test dalla NASA come potenziali astronaute durante i primi giorni del programma spaziale statunitense. Jeff Bezos ha invitato personalmente Funk a unirsi alla crew e sembra che non abbia pagato per l’opportunità (che sarebbe costata milioni). Funk è destinata a diventare la persona più anziana a volare nello Spazio, battendo John Glenn, che aveva 77 anni quando volò per la sua seconda missione sulla navetta spaziale Discovery della NASA nel 1998.

Chi è Oliver Daemen

Oliver Daemen, 18 anni, è uno studente che ha intenzione di studiare fisica all’Università di Utrecht nei Paesi Bassi e desidera volare nello Spazio dall’età di 4 anni. Daemen è salito a bordo prendendo il posto assegnato al vincitore anonimo di un’asta da 28 milioni di dollari, che ha chiesto di rinviare la propria partecipazione. Il posto di Daemen è stato pagato da suo padre Joes, che è CEO e fondatore di Somerset Capital Partners, cosa che lo rende il primo cliente pagante di Blue Origin. Daemen sarà la persona più giovane ad andare nello Spazio dopo questa missione, battendo il cosmonauta russo Gherman Titov, che aveva 25 anni quando volò nella missione Vostok 2 dell’Unione Sovietica nel 1961.

Per approfondire: