USA, la tempesta tropicale Elsa colpisce la East Coast: un morto in Florida, un tornado devasta una base navale in Georgia [FOTO e VIDEO]

La tempesta tropicale Elsa ha seguito un percorso distruttivo lungo la costa orientale degli Stati Uniti, dopo aver ucciso almeno una persona in Florida e aver generato un tornado in una base navale in Georgia che ha ribaltato i veicoli, scagliandone uno in un lago. I venti di Elsa si sono rafforzati fino a 85km/h, mentre la tempesta scaricava forti piogge su parti di North Carolina e Virginia.

Elsa ha attraversato gli stati del medio Atlantico nella notte di giovedì 9 luglio. La tempesta sembra aver risparmiato grossi danni alla Florida, sebbene abbia provocato piogge torrenziali. Le autorità di Jacksonville, in Florida, hanno dichiarato che una persona è morta per la caduta di un albero, che ha colpito due auto. In città, sono state registrate raffiche di vento di 80km/h. Vicino Gainesville, in Florida, sono stati riportati 180mm di pioggia.

Oltre 10 persone sono rimaste ferite nella contea di Camden, in Georgia, quando un tornado ha colpito la Kings Bay Naval Submarine Base. Il tornado, di intensità EF-2, ha rovesciato molteplici camper, addirittura scagliando uno dei veicoli in un lago a 61 metri di distanza (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In tutto, sono stati danneggiati una decina di veicoli. Anche alcuni edifici della base hanno riportato danni.

Sono stati riportati anche blackout sparsi lungo il percorso della tempesta, con circa 45.000 case e aziende senza elettricità dalla Virginia alla Massachusetts.

Per la giornata di oggi, non sono attesi cambiamenti significativi nell’intensità della tempesta, che dovrebbe diventare un ciclone post-tropicale entro la notte, secondo il National Hurricane Center (NHC). Entro la fine della giornata odierna, dovrebbero cadere altri 50-100mm di pioggia negli stati del medio Atlantico e in New England, con possibili quantitativi isolati di 150mm, secondo l’NHC.