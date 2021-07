Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +34°C a Genova, +33°C a Milano e Torino, +27°C a Roma, Firenze e Bari

MeteoWeb

È giunto sull’Italia il vortice depressionario che ha arrecato le devastanti alluvioni sull’Europa centrale e, da oggi sino a lunedì, sarà in azione sulle nostre regioni. Un forte maltempo ha colpito oggi le regioni adriatiche e quelle del Sud. Le temperature sono nella norma al Nord, in calo sul medio-basso Adriatico e al Centro-Sud in genere.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 17 luglio 2021, in alcune località italiane: