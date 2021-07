Maltempo, ancora forti temporali in Puglia: nubifragi e allagamenti nel Barese, quasi 80mm di pioggia ad Acquaviva delle Fonti [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

La Puglia è la regione più colpita dal maltempo nella giornata di oggi. Oltre ai nubifragi che hanno colpito il Gargano e alla tromba d’aria che ha interessato Cerignola nelle scorse ore, forti temporali e nubifragi stanno colpendo ora il Barese, provocando allagamenti.

Nel primo pomeriggio, un temporale si è abbattuto tra Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti e Casamassima, causando disagi. Sono caduti 76mm di pioggia ad Acquaviva delle Fonti, dove si registrano importanti allagamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). 39mm di pioggia a Latriano, nel Brindisino. “La bomba d’acqua di poco fa è stata la seconda per portata e intensità dal 2014. L’estramurale, nonostante le caditoie siano state ripulite stamattina, è diventata un fiume“, ha scritto su Facebook il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci. L’acqua ha allagato anche alcuni negozi e case al piano terra. Fortunatamente non si registrano feriti.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: