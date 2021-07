Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +43°C a Enna, +42°C a Foggia, +40°C a Cosenza, +39°C a Taranto

MeteoWeb

Il mese di luglio si chiude all’insegna ancora del caldo rovente su molte regioni. Il promontorio caldo subtropicale continua a traghettare verso le nostre regioni centro-meridionali, ma di più su quelle del Sud, aria infuocata proveniente dall’entroterra algerino-tunisino. Oggi, sono state registrate punte di +43°C in Sicilia, +42°C in Puglia, +41°C in Calabria e +40°C in Sardegna.

Allo stesso tempo, un affondo instabile più incisivo nordatlantico sarà responsabile di una nuova e forte ondata di maltempo al Nord, iniziata già con le devastanti grandinate e i forti venti che hanno sferzato il Cuneese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 31 luglio 2021, in alcune località italiane: