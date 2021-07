Maltempo Piemonte, forte supercella nel Cuneese: grandine grossa a Fossano, imbiancata Villafalletto – FOTO E VIDEO

MeteoWeb

Inizia dal Piemonte il pomeriggio di forte maltempo che attende il Nord Italia e che si protrarrà fino alla giornata di domani, domenica 1 agosto. Un fortissimo temporale di natura supercellulare ha colpito la pianuracuneese, provocando nubifragi e furiose grandinate, anche di grosse dimensioni. Come a Fossano, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni davvero notevoli (vedi video in fondo all’articolo).

A Villafalletto, una violenta grandinata ha imbiancato il paese, provocando danni diffusi, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Nella località, stanno operando dei trattori per rimuovere gli oltre 20cm di grandine accumulatasi per le strade.

In valle Stura, una frana ha portato fango e detriti lungo la Statale del Colle della Maddalena, provocando disagi alla circolazione. Maltempo e forte vento anche ad Alba, dove si registrano interventi dei Vigili del Fuoco per danni ai tetti di alcuni edifici.

E’ solo l’inizio della forte ondata di maltempo che in serata si abbatterà con violenza anche sulla Lombardia e poi nella notte su gran parte del Nord, con nubifragi, grandinate e forte vento.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: