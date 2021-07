Violenta ondata di maltempo si abbatte sull’ovest della Germania: case distrutte a Schuld, morti e decine di dispersi [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo che si è abbattuta con violenza sul Nord Italia nei giorni scorsi ha provocato caos e danni anche nel cuore dell’Europa tra Germania, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera, con allagamenti, alluvioni lampo e forti venti.

Tra i Paesi più colpiti c’è la Germania: in particolare, su Sassonia, Baviera e Nord Reno-Vestfalia si sono abbattute piogge torrenziali che dovrebbero continuare almeno fino a domani.

Sei persone sono morte e oltre 50 risultano disperse a causa di forti piogge che hanno colpito la Germania occidentale, dove 6 case sono state spazzate via da un fiume: lo ha reso noto oggi la polizia. “Molte delle persone” disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena a Schuld, nella Renania-Palatinato, ha confermato un portavoce della polizia di Colonia. Decine di case sarebbero a rischio crollo.

Schuld, con poco meno di 700 abitanti, appartiene al circondario (Landkreis) di Ahrweiler, e si trova al confine tra Nord Reno-Westfalia e Renania-Palatinato.

Due vigili del fuoco sono annegati e l’esercito è stato schierato per aiutare i residenti bloccati mercoledì, dopo che un sistema meteorologico di bassa pressione che si muove lentamente ha causato inondazioni eccezionali.

Il servizio meteorologico tedesco ha emesso un’allerta meteo ieri per alcune aree occidentali, mentre Hagen, una città di 180mila abitanti, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che un fiume ha rotto gli argini.