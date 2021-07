Maltempo, piogge torrenziali in Friuli: numerosi interventi tra Pordenone e Udine per alberi caduti e tetti scoperchiati

MeteoWeb

Dal tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine circa 150 interventi: anche nel corso della notte ha imperversato sul territorio regionale una forte ondata di maltempo, che ha colpito prevalentemente le province di Pordenone e di Udine.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte a causa di caduta alberi e rami, coperture di tetti e altri elementi costruttivi pericolanti e allagamenti.

A Manzano (Udine), in particolare, le squadre hanno operato a lungo per mettere in sicurezza il tetto, parzialmente scoperchiato, del capannone di una nota azienda che opera nel settore dell’arredamento e del legno.

