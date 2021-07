Migliaia di persone protestano contro il green pass a Parigi: scontri con le forze dell’ordine – FOTO

MeteoWeb

Non si placano le proteste di migliaia di francesi contro l’estensione del green pass. A Parigi, migliaia di persone sono scese in piazza e dalle proteste, sono nati anche disordini e scontri con le forze dell’ordine (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni per tenere a bada gruppi di manifestanti violenti. Due agenti in motocicletta sono statti aggrediti da decine di persone, che li hanno costretti ad allontanarsi.

Manifestazioni anche in altre città della Francia: a Marsiglia migliaia di dimostranti di tutte le età hanno preso parte al corteo scandendo slogan come “Libertà, libertà”, o “Macron, non vogliamo il tuo Green Pass” in un’atmosfera priva delle tensioni registrate nella capitale. “Non farò l’iniezione“, annuncia un’infermiera di 49 anni. “Dovrò cercare un altro lavoro. I miei programmi sono cambiati ma andrò fino in fondo”.