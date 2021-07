Meteo Sardegna, ondata di calore investe tutta l’isola: allerta per alte temperature

MeteoWeb

La situazione incendi in Sardegna è drammatica, in particolare nell’Oristanese si stimano 10.000 ettari in fumo a causa di un grande rogo, e le alte temperature che stanno caratterizzando gli ultimi giorni complicano la lotta alle fiamme. Il Servizio di Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature previste. L’avviso sarà in vigore dalle 18 di oggi e per le prossime ventiquattro ore.

L’ondata di calore investira’ tutta la regione e, si precisa, “seppure le temperature tenderanno ad una generale diminuzione“, le massime si manterranno ancora con valori molto elevati su Campidano, Oristanese, Valli del Tirso e del Coghinas.