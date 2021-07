Previsioni Meteo, nel weekend ondata di caldo sempre più intensa: temperature fino a +40°C

MeteoWeb

Previsioni meteo per questo fine settimana all’insegna del caldo in aumento su gran parte del paese. Il promontorio di matrice subtropicale, punterebbe direttamente il Mediterraneo centrale, con l’arrivo, al suo interno, di aria progressivamente più calda di matrice nordafricana. Ulteriore contributo al flusso caldo nel ventre anticiclonico, verrebbe dato dal cavo instabile iberico che, affondando verso il Marocco, incentiverebbe ancor più il movimento di aria rovente dai settori sahariani verso le nostra regione. Ma non sarà solo caldo. Infatti, proprio il cavo perturbato sulla Penisola Iberica, invierà verso il Mediterraneo settentrionale, correnti più umide in grado di arrecare una diffusa instabilità temporalesca su diversi settori. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per questo prossimo fine settimana.

La cartina interna evidenzia le aree più esposte a possibili fenomeni a prevalente carattere temporalesco. Le previsioni meteo, nella giornata di domani, sabato 24, sono all’insegna di rovesci e temporali diffusi fin dal mattino sul Piemonte settentrionale, tra Biellese, Ossola, Verbano, sulla Valle d’Aosta centro-occidentale e sull’alta Lombardia, localmente anche con fenomeni violenti; locali temporali, qui sparsi, anche su Trentino-Alto Adige o Veneto, localmente fino alle pianure centrali piemontesi e lombarde, tempo migliore sul resto del Nord. Tanto sole e bel tempo al Centro-Sud. Temperature sempre diffusamente calde, con valori compresi tra +30 e +37°C sulle pianure interne, anche punte di +38/+39°C su alcune aree pianeggianti del Centro e in Sardegna. Per la giornata di domenica, l’onda calda nordafricana si farebbe ancora più rovente, con picchi massimi fino a +39/+40°C localmente, soprattutto sulla Sardegna e sulle pianure centrali interne, valori diffusamente tra +34 e +38°C altrove. Ancora per domenica, rischio temporali sulle regioni del Nord, probabilmente in forma più estesa nelle ore pomeridiane, con fenomeni oltre che su Alpi e Prealpi, anche localmente sulle pianure piemontesi e lombarde. Possibili un po’ di nubi in più, secondo le previsioni meteo, anche sulla Sardegna, localmente al Centro, verso il Lazio, il Sud Ovest della Toscana, e ancora su Marche, medio-alto Adriatico, Est Molise, Nord Puglia, Nordest Campania, con rischio anche su queste aree di qualche temporale, tuttavia a incidenza piuttosto localizzata. Più asciutto e soleggiato altrove.