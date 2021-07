Regno Unito, il contagio crolla dopo le riaperture totali di Johnson. Zangrillo: “alla stampa italiana le buone notizie non interessano”

MeteoWeb

Buone notizie dal Regno Unito: il trend già illustrato su MeteoWeb venerdì scorso è stato ulteriormente confermato. Il Paese sta infatti registrando un calo sostenuto dei casi di Coronavirus, in assenza di restrizioni.

Negli ultimi cinque giorni i casi sono rimasti in costante calo, passando dai 49mila di domenica scorsa ai 29.173 di ieri.

“Nonostante le ‘folli riaperture’ del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi COVID in Gran Bretagna,” ha evidenziato Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e prorettore all’università Vita-Salute, che ha commentato così l’andamento della curva nel Regno Unito.

Per lo specialista questa “buona notizia” in Italia però non è stata adeguatamente riportata: “Per conoscere la notizia dobbiamo leggere ‘The Times’. Alla stampa italiana le buone notizie non interessano,” ha scritto Zangrillo su Twitter postando la prima pagina del giornale britannico.

Dopo il picco di 61mila nuovi casi giornalieri registrato il 15 Luglio, la curva epidemiologica ha cambiato direzione nel Regno Unito.

La nuova ondata era iniziata a Giugno per poi esplodere a metà-fine mese e ora, dopo il picco del 15 Luglio, i casi sono in calo. L’aumento del contagio è durato poco più di un mese, e non è stata imposta alcuna restrizione, anzi, come noto, il 19 luglio è stato il “Freedom Day”, cioè il giorno in cui ha avuto inizio la riapertura delle attività ed è venuto meno l’obbligo delle mascherine anche al chiuso.