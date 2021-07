Nubifragio a Palermo, strade e sottopassi allagati: intervengono i sommozzatori per salvare la gente bloccata – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il forte nubifragio che nella notte ha colpito il Palermitano, ha provocato danni e disagi anche nella città di Palermo, costringendo i Vigili del Fuoco ad un centinaio di interventi. Squadre dei Vigili del Fuoco sono state al lavoro dalle 4 del mattino per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi allagati. In alcuni casi, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per trarre in salvo le persone bloccate, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

A Palermo, le zone interessate sono soprattutto quelle di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. Vigili del Fuoco impegnati anche nelle operazioni di prosciugamento.