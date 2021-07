Spazio, tutto pronto per il 20 luglio: sulla New Shepard insieme a Bezos ci saranno il passeggero più giovane e la più anziana in un volo suborbitale

MeteoWeb

E dopo Richard Branson, miliardario fondatore della Virgin Galactic, che lo scorso 11 luglio ha compiuto un volo suborbitale dando ufficialmente il via al turismo spaziale, tocca ora Jeff Bezos compiere il prossimo passo. Tutto è pronto per il lancio di un altro equipaggio di turisti spaziali, grazie alla navetta New Shepard della Blue Origin. Insieme a Bezos, miliardario patron di Amazon e al fratello Mark, sulla navetta, il cui lancio è fissato alle 15:00 ora italiana del 20 luglio, ci saranno anche la persona più anziana e la più giovane ad avere mai affrontato un volo suborbitale: l’82enne Wally Funk, e il 18enne Oliver Daemen.

Il lancio avrà luogo dal deserto del Texas e sarà il 16° per la New Shepard, ma il primo con passeggeri a bordo.

Wally Funk e’ una pioniera dell’aviazione. Ex pilota, nel 1961 era stata coinvolta nel programma di addestramento femminile della Nasa, Mercury, poi cancellato.

Il giovane Oliver Daemen e’, invece, il figlio del manager Joes Daemen, che aveva partecipato all’asta lanciata da Bezos per ospitare un passeggero pagante. Prende il posto del vincitore, rimasto anonimo, che si era aggiudicato l’asta con 28 milioni di dollari e ha poi rinunciato per problemi di lavoro. Volera’ in un successivo lancio. Il giovane Oliver ha un brevetto privato da pilota e a settembre intende cominciare a studiare fisica presso l’Universita’ olandese di Utrecht.

In un giorno storico, dunque, ovvero quello in cui il mondo ricorda il celebre sbarco sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11, Bezos e i suoi compagni di viaggio raggiungeranno circa 100 chilometri di quota. Potranno osservare l’esterno attraverso le ampie finestre della navetta, tra le piu’ grandi di un veicolo del genere, e sperimentare la condizione di microgravita’ per circa tre minuti. Come è stato per il veicolo di Branson, anche la quello di Bezos intersecherà la sua traiettoria con quella dell’atmosfera, per poi rientrare a Terra grazie a dei paracadute.