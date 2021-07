Meteo, super caldo in Spagna: attesi fino a +47°C in Andalusia e +41°C a Madrid

Un caldo record sta interessando Marocco e Spagna. Se nel Paese nordafricano si sfiorano i +50°C, un caldo eccezionale sta colpendo una parte cospicua del Paese iberico, con temperature di 10°C superiori alla media del periodo. Ieri, sabato 10 luglio, sono stati registrati +43°C a Granada, +42°C a Siviglia e Cordoba, +40°C a Ciudad Real, +39°C a Cáceres, +38°C a Madrid.

L’Agenzia meteorologica spagnola stima per oggi picchi di +41-44°C, ma anche fino a +47°C nella valle del Guadalquivir e nelle zone del centro del Paese. L’afa non dara’ tregua nemmeno nelle ore notturne fino a martedi’, quando l’ondata di calore si sara’ spostata a Est per poi disperdersi nel Mediterraneo.

Per il momento, di tutta la Spagna solo le regioni della Galizia e la costa basca del Mar Cantabrico sono state risparmiate dall’arrivo di questa massa di aria bollente proveniente dall’Africa. L’allarme meteo riguarda 13 comunita’, di cui 6 (Andalusia, Aragon, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Extremadura e Madrid) segnalate con l’allerta arancione per un rischio importante. In Andalusia, sono previsti +44°C a Cordoba, Granada, Jaen e Siviglia. Temperature record previste anche a Toledo e a Madrid, con +41°C. +44°C previsti nella provincia di Almeria, +42-44°C nella costa di Valencia e Alicante. La temperatura piu’ alta mai registrata in Spagna e’ di +49°C.

Martedi’ 13 luglio, dovrebbe registrarsi un calo delle temperature, soprattutto sulla costa mediterranea e alle Canarie.