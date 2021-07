Maltempo, forti temporali anche in Veneto: intensa grandinata a Villafranca di Verona, colpite molte località [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno interessando il Nord Italia, in questa giornata all’insegna del forte maltempo. Dopo la violenta grandinata che a Rozzano, nel Milanese, ha mandato in frantumi i parabrezza di decine di auto e abbattuto molti alberi, i fenomeni ora interessano anche il Veneto. In particolare, sono in atto violenti temporali con grandinate nel Veronese; segnalata grandine anche nel Trevigiano e nel Bellunese (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Una intensa grandinata ha colpito anche Villafranca di Verona, dove stasera si terrà un concerto di Antonello Venditti. È stato lo stesso cantante a documentare il rilevante fenomeno, con i chicchi che hanno raggiunto dimensioni notevoli.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: