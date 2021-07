Trovato un diamante da 1.174 carati: è il terzo più grande al mondo, seconda enorme pietra preziosa scoperta in pochi giorni in Botswana [FOTO]

Con 1.098 carati, si riteneva che il diamante scoperto in Botswana l’1 giugno scorso fosse il terzo più grande del mondo. Ma pochi giorni dopo, un’altra pietra preziosa ha rubato questo primato. Il 12 giugno, la società mineraria canadese Lucara ha trovato un diamante grezzo enorme, da 1.174 carati, che gli valgono il terzo gradino del podio di diamante più grande al mondo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La scoperta, avvenuta in Botswana, pone il Paese nella posizione di leader su scala mondiale delle pietre più grosse, contando sei dei più grossi diamanti al mondo.

“Per me è un momento affascinante – dice il presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, presentando la pietra preziosa a Gaborone – è un momento affascinante, perché quando abbiamo detto che volevamo cambiare la nostra traiettoria di sviluppo, lo abbiamo fatto essendo pienamente convinti che il nostro più grande contributore al Pil, lo spazio minerario, doveva essere affascinante, e sono fiero di affermare che questo fascino è alla nostra portata”.

“Il Botswana non sta solo producendo i migliori diamanti, sta attraendo il meglio dei diamanti”. “Una scoperta storica” per la direttrice generale di Lucara Diamond Botswana, Naseem Lahri: “È un grande affare per noi, in particolare perché se guardate alle grandi pietre e alla gerarchia delle grandi pietre, si trova attualmente al numero tre della gerarchia. Ma come ho detto ai media oggi, assumiamo la leadership in termini delle 10 più grandi pietre: deteniamo il 60% di quelle e 5 su 6 appartengono a Lucara Botswana“, ha affermato a Afp, nel corso della presentazione nella capitale Gaborone.

Il diamante piu’ grande del mondo e’ il Cullinan, di 3.106 carati, scoperto in Sudafrica nel 1905, seguito dal Lesedi La Rona, di 1.109 carati, della dimensione di una palla da tennis, trovato nel 2015 a Karowe, nel nord-est del Botswana.