Vaccini, Ema: “I 4 sieri autorizzati dall’Unione europea proteggono dalla variante Delta, completare il ciclo”

A quanto pare “i 4 vaccini” anti-Covid autorizzati nell’Unione Europea proteggono contro tutti i ceppi di virus Sars-CoV-2 “che circolano in Ue, compresa la variante Delta” segnalata per la prima volta in India, più contagiosa delle altre e destinata a diventare dominante. “Ciò evidenzia l’importanza di un ciclo completo di vaccinazione“. E’ quanto spiegano all’Adnkronos Salute fonti dell’Agenzia europea del farmaco Ema, dopo che Pfizer/BioNTech ha comunicato di voler chiedere alle autorità regolatorie il via libera a una terza dose di Comirnaty*. Prematuro, secondo l’ente regolatorio europeo, dire se e quando servirà.