Maltempo Lombardia, vento e grandine seminano danni nel Bresciano e nella Bergamasca: serre distrutte e gazebo spazzati via – FOTO e VIDEO

Sono giorni di forte maltempo in Lombardia. Se nel Mantovano, il forte vento e grandine come albicocche hanno messo l’agricoltura in ginocchio, si registrano danni anche nel Bresciano e nella Bergamasca. A Lumezzane (Brescia), dopo la violenta grandinata con chicchi come palle da golf nella giornata di ieri, il forte vento ha provocato altri danni oggi, distruggendo le serre (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A Corna Imagna (Bergamo), un forte downburst ha seminato il caos tra i commercianti all’aperto. Il forte vento ha spazzato via gazebo, attrezzature e merce, inclusi pesanti frigoriferi, come dimostrano i video seguenti.