31enne muore il giorno dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid: disposta l’autopsia

Mattia Brugnerotto avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 13 agosto, ma la sua giovane vita è stata spezzata sabato 31 luglio, quando la madre lo ha trovato morto nel letto. All’arrivo dell’ambulanza del Suem 118, il medico ha solo potuto constatarne il decesso del giovane pizzaiolo di Asiago. Il giorno prima, Mattia aveva ricevuto il vaccino anti-Covid. La famiglia si è affidata ad un legale perché venga fatta chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte del giovane. A questo, servirà l’autopsia, disposta dall’azienda sanitaria, a cui parteciperà anche un consulente nominato dalla famiglia.

La Direzione dell’Usl 7 Pedemontana in una nota precisa “che al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi”, cioè il vaccino e il decesso. Saranno effettuati esami specifici per verificarlo, così come per appurare eventuali correlazioni con la miocardite di cui il giovane aveva sofferto cinque anni fa. “Al fine di garantire la massima trasparenza, l’azienda ha comunque disposto lo svolgimento dell’autopsia per accertare le cause del decesso”, comunica ancora l’Usl 7.

Subito dopo la somministrazione del vaccino venerdì 30 luglio, Mattia non aveva accusato malesseri o disturbi: dopo una passeggiata nel pomeriggio, aveva trascorso la sera con gli amici ed era andato a dormire. La mattina seguente la tragica scoperta da parte della madre. Mattia era l’unico figlio di mamma Terry, che ora chiede di sapere la verità: “Voglio assolutamente sapere che cosa è davvero successo a mio figlio”.