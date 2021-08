Caldo, +49°C a Siracusa: siglato il nuovo record storico di temperatura più alta di sempre in Italia e in Europa

MeteoWeb

La stazione meteorologica ufficiale del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) situata nella Piana di Siracusa, nell’entroterra del capoluogo pitagorico nei pressi di Floridia, ha raggiunto oggi i +48,8°C: si tratta della temperatura più alta mai registrata nella storia d’Italia e d’Europa. Il precedente record italiano ed anche europeo apparteneva ad un’altra località siciliana, Catenanuova (Enna), che aveva raggiunto +48,5°C il 20 agosto 1999 battendo a sua volta il precedente record europeo che fatto registrare ad Atene con +48,0°C il 10 luglio 1977. Questo Mercoledì 11 Agosto, quindi, diventa giornata storica per la climatologia italiana ed europea: mai sul territorio nazionale e continentale era stata raggiunta una temperatura così elevata.

Sempre in Sicilia, tra i valori più estremi di oggi da segnalare +47,3°C a Paternò e +46,8°C a Lentini: i dati sono ufficiali e documentato dallo stesso SIAS, ente governativo della Regione Sicilia che in convenzione con la protezione civile monitora i dati meteorologici con stazioni ad alta tecnologia su tutto il territorio regionale:

Proprio in Sicilia la situazione è sempre più drammatica per gli incendi che stanno bruciando varie aree di tutte le province dell’isola.

Incendi in Sicilia, pineta in fiamme a Giarratana nel Ragusano: “è l’inferno, aiutateci” [FOTO]

E’ una giornata di caldo estremo non solo in Sicilia, dove moltissime località hanno superato i +44°C, ma anche in Calabria e Sardegna con punte di +43°C, in Campania con punte di +41°C e anche nel Lazio dove abbiamo temperature di addirittura +39°C.

Sfiora il suo record storico di caldo assoluto anche Reggio Calabria, che con una massima di +43°C (stazione meteo ENAV presso l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti) batte il record mensile e sfiora quello assoluto che è di +44,0°C e risale al luglio 1998.

Queste le temperature massime (ancora parziali) registrate oggi in Italia: