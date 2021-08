Clima, a Reggio Calabria il mese di Agosto più caldo di sempre: +42°C per due giorni consecutivi a Pietrastorta, i DATI

MeteoWeb

In base ai dati Arpacal diffusi oggi possiamo riepilogare l’eccezionale ondata di caldo che sta colpendo il territorio del Sud Italia, e in modo particolare quello calabrese, negli ultimi giorni. I dati Arpacal sono ancora parziali, si fermano al 12 Agosto e poi ha continuato a fare caldissimo anche nel periodo successivo, fino a ieri (+38°C a Reggio Calabria).

Ma già i dati tra 1 e 12 Agosto sono emblematici e certificano come questo sia il mese di Agosto più caldo di sempre nella storia della città, assediata dagli incendi che continuano a bruciare l’Aspromonte anche in queste ore.

Dai dati delle 5 stazioni meteorologiche dell’Arpacal possiamo notare come le temperature massime abbiano superato i +40°C ovunque, anche ad Arasì (762 metri sul livello del mare), e anzi nei giorni più caldi proprio le colline della città si sono rivelate più calde rispetto alle zone urbane e costiere. In modo particolare ai 397 metri sul livello del mare di Pietrastorta la temperatura massima ha raggiunto i +42°C per due giorni consecutivi, il 10 e l’11 Agosto.