Coronavirus, oggi in Italia 22 morti e 6.968 nuovi casi positivi: preoccupa la Sicilia, domani può scattare la zona gialla

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 22 morti, 4.450 guariti e 6.968 nuovi casi su 230.039 tamponi. Oggi è risultato positivo il 3,03% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. La Regione Sicilia comunica che tra i decessi segnalati oggi, 9 si sono verificati negli ultimi 3 giorni, motivo per il quale il bollettino odierno riporta un numero di morti giornalieri pari a 31, ma quelli verificatisi oggi sono solo 22.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (868), Toscana (774) e Lombardia (768).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.413.162 casi totali

128.304 morti

4.166.095 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 118.761 così suddivisi:

2.948 (+68) ricoverati in ospedale ( 2,48% )

( ) 337 (+15 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,28% )

( ) 115.476 (+2.355) in isolamento domiciliare ( 97,23% )

La situazione più critica è quella della Sicilia, dove solo oggi è cresciuto di 20 unità il numero dei ricoverati (11 nei reparti di medicina generale, 9 nelle terapie intensive). L’isola ha superato ormai abbondantemente la soglia del 15% di occupazione dei posti letto in reparto, con 459 ricoverati (il limite della zona gialla era di 439), ed è sempre più vicina a quello del 10% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, dove oggi ci sono 59 persone e il limite della zona gialla scatta a 66. Oggi ci sono stati 11 ingressi in terapia intensiva e due dimissioni, per un parziale giornaliero di +9 posti letto occupati rispetto a ieri. Se domani si raggiungeranno i 66 ricoverati (sarebbe necessario un +7 rispetto ad oggi), scatterà in automatico la zona gialla che verrà annunciata ufficialmente dalla cabina di monitoraggio nella giornata di Venerdì 13 (che prenderà in analisi i dati del giorno precedente, cioè appunto proprio quelli di domani) ed entrerà in vigore Lunedì 16 Agosto. In ogni caso, qualora la Sicilia riuscisse a cavarsela per un soffio mantenendo la zona bianca per un’altra settimana, è solo questione di tempo: il passaggio in giallo sarebbe soltanto rinviato di sette giorni e sembra inevitabile, alla luce del forte aumento dei contagi.

Anche nelle altre Regioni i contagi e i ricoveri continuano ad aumentare, ma al momento nessun’altra rischia la zona gialla in modo imminente.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: